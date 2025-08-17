MotoGp: Gp Austria, Marco Bezzecchi il più veloce nel warm up

agenzia

Italiano dell'Aprilia precede Bagnaia. Prevista pioggia in gara

ROMA, 17 AGO – Marco Bezzecchi, dopo la pole position, conquista anche il miglior tempo nel warm up della domenica mattina. Il pilota italiano della Aprilia ferma il cronometro a 1”29”35, precedendo Pecco Bagnaia e Alex Marquez: lo spagnolo ha provato più volte il long lap penalty che dovrà scontare in gara. Quinto tempo per Marc Marquez, dietro ad Enea Bastianini. La gara è in programma alle 14, proprio quando le previsioni meteo danno in arrivo la pioggia.

