agenzia

Bagnaia partito in pole chiude al settimo posto

ROMA, 19 LUG – Altro successo per Marc Marquez: lo spagnolo della Ducati, dominatore assoluto del Mondiale Motogp, ha vinto la Sprint del Gp di Repubblica Ceca, a Brno, precedendo Pedro Acosta (Ktm) ed Enea Bastianini (Ktm). Solo settimo posto per Pecco Bagnaia, su Ducati, partito in pole.

