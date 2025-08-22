MotoGp: Gp d’Ungheria, Marquez il più veloce nelle libere

agenzia

Male Bagnaia che è 15mo. Delude anche Martin 10mo con l'Aprilia

ROMA, 22 AGO – Marc Marquez con la Ducati è stato il più veloce nelle prove libere del Gp d’Ungheria. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto i connazionali Pol Espargarò (che sostituisce Maverick Vinales) e Pedro Acosta sulle Ktm. In difficoltà Pecco Bagnaia che ha chiuso con il 15mo tempo. Quarto tempo per Luca Marini con la Honda davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Sesto Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Enea Bastianini è ottavo, Fermin Aldeguer nono. Delude Jorge Martin che chiude con il decimo tempo.

