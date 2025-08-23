Sfoglia il giornale

MotoGp: Gp d’Ungheria, pole position per Marc Marquez

Davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia 15mo

Di Redazione |

ROMA, 23 AGO – Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha conquistato la pole position nel Gp d’Ungheria di MotoGp. Alle sue spalle un quartetto di italiani: secondo tempo per Marco Bezzecchi con l’Aprilia, davanti a Fabio Di Giannantonio su Ducati Vr46. Quarto tempo per Eneta Bastianini (Ktm) e Franco Morbidelli (Ducati Vr46). Pecco Bagnaia partirà in quindicesima posizione.

