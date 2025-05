MotoGp: Gran Bretagna, Alex Marquez il più veloce nelle libere

agenzia

Quartararo 2/o, Miller 3/o. Marc Marquez 4o, Bagnaia 7/o.

ROMA, 23 MAG – Alex Marquez con la Ducati del team Gresini ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere del Gp di Gran Bretagna di MotoGp. Lo spagnolo, autore del nuovo record della pista in 1’57”295 ha preceduto la Yamaha Monster Energy di Fabio Quartararo e la Yamaha Pramac di Jack Miller. Quarto tempo per la Ducati di Marc Marquez, protagonista di una caduta senza conseguenze nel corso delle libere. A seguire l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ducati Vr46 di Fabio di Giannantonio. Soltanto settimo Pecco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale. Gli ultimi tre posti per la qualifica diretta in Q1 l’hanno strappata Johann Zarco su Honda Lcr, Alex Rins su Yamaha e Fermin Aldeguer su Ducati Gresini.

