MotoGp: Indonesia; gioia Martin ‘questa non è solo una vittoria’

agenzia

Leader Mondiale: 'ora siamo pronti per la prossima gara'

ROMA, 29 SET – “Sono molto contento. Questa non è soltanto una vittoria perché dopo tutto quello che è successo la scorsa stagione e ieri era piuttosto difficile andare come sono andato oggi”. E’ felice Jorge Martin (Ducati-Pramac) dopo la vittoria in Indonesia che gli permette di allungare di nuovo in classifica Mondiale su Bagnaia. “Non dico che avevo dubbi – aggiunge il pilota spagnolo – perché ho fiducia in me stesso, ma pensavo alla caduta ad ogni curva, per cui ritrovare questa sensazione in gara e vincere con questo vantaggio è stato incredibile. Pedro (Acosta, ndr) mi ha messo tanta pressione, per cui sono contento e siamo pronti per la prossima gara”.

