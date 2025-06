Motogp: Italia; a Bezzecchi il warm up al Mugello

agenzia

Ha preceduto Marc Marquez e Di Giannantono. Gara alle 14

SCARPERIA (FIRENZE), 22 GIU – Marco Bezzecchi (Aprilia) si è aggiudicato il warm up nella classe Motogp del gran premio d’Italia di motociclismo all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Il romagnolo ha fatto registrare il miglior tempo con 1’45”857, davanti allo spagnolo leader del campionato Marc Marquez (Ducati) e al romano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) staccati nell’ordine di soli 94 e 204 millesimi. Gli altri contendenti al titolo, Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pecco Bagnaia (Ducati) hanno ottenuto rispettivamente il 4/o e il 19/o tempo. Il piemontese tre volte campione del mondo ha equipaggiato la sua moto con gomme molto usate nella giornata di ieri e per questo non ha brillato nella classifica cronometrica. Il warm up ha anche permesso di vedere le livree speciali dedicate al gp d’Italia: la Ducati ha svelato quella intitolata alla famiglia Medici, originaria proprio del Mugello prima di trasferirsi a Firenze e dare vita al Rinascimento italiano, mentre le Yamaha del team Pramac e le Aprilia hanno colorato le loro moto del tricolore bianco, rosso e verde.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA