MotoGP: Italia; anche Sarri e Brignone al Mugello per la sprint

agenzia

Tecnico Lazio: 'Acosta mi dà gusto',campionessa sci 'sto meglio'

ROMA, 21 GIU – Tra i tanti ospiti presenti nel paddock del Mugello anche l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri e la campionessa di sci Federica Brignone, che a Sky Sport hanno parlato dei loro rispettivi momenti. “Sono uno che la segue la MotoGo – ha ammesso Sarri – è la mia terza volta qui, dove gioco in casa. Negli ultimi tempi un pilota che mi dà gusto è Pedro Acosta, quest’anno ha avuto qualche difficoltà ma credo che avrà un futuro importante. Il mio tifo però è sempre per i piloti italiani”. Da parte sua Federica Brignone ha parlato del suo recupero dall’infortunio: “mi sento meglio rispetto a quando ero andata a vedere la Formula 1 (a Imola, ndr). Sto scoprendo questo mondo e ringrazio l’Aprilia per come mi ha accolta”.

