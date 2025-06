MotoGP: Italia, la prima di Bezzecchi con Aprilia al Mugello

agenzia

"Miglioriamo passo dopo passo, speriamo di far divertire tifosi"

ROMA, 17 GIU – Il GP Italia del fine settimana é la nona prova del Mondiale MotoGP e per Marco Bezzecchi sarà l’occasione di dimostrare la sua velocità su uno dei suoi tracciati preferiti. “Sono molto contento di arrivare al Mugello, è una pista fantastica per tutti noi piloti italiani. Sarà bellissimo correrci per la prima volta con l’Aprilia – dice il pilota riminese -. Stiamo facendo un buon lavoro e le cose stanno migliorando passo dopo passo. Speriamo di riuscire a fare un bel weekend e di far divertire tutti i tifosi”. Il recente test ad Aragón ha restituito indicazioni incoraggianti, confermando il suo feeling in crescita con la RS-GP25. Al Mugello, Bezzecchi è andato a podio in tutte le categorie: secondo nella sprint nel 2023 in MotoGP, terzo in Moto2 nel 2021 e secondo in Moto3 nel 2018.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA