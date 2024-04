MotoGp: Ktm con tre moto nel Gp di Spagna, wild-card a Pedrosa

agenzia

Il campione spagnolo, 38enne, si è ritirato dalle gare nel 2018

ROMA, 14 APR – La Ktm schiererà tre moto nel Gran Premio di Spagna e in quello di San Marino, in programma rispettivamente il 28 aprile ed il 2 giugno, affidandole a due piloti esperti come Dani Pedrosa e Pol Espargaro. Il primo andrà in pista a Jerez de la frontera, mentre il secondo correrà al Mugello. Entrambi fruiranno di una wild-card. Pedrosa, 38 anni, si è ritirato dalle corse nel 2018 ed è collaudatore della scuderia austrica, ma già lo scorso anno aveva gareggiato a Jerez e Misano ottenendo un settimo ed un quarto posto in gara. “Mi sono divertito molto a Jerez l’anno scorso e l’accoglienza dei tifosi è stata incredibile. Sappiamo tutti che Jerez è un posto speciale. Per noi sarà anche importante utilizzare alcuni riferimenti per i nostri test e rimetterli in pista. Questo è il motivo principale per competere nel 2024 e spero che possiamo farlo accadere per la prima volta il mese prossimo” ha detto Pedrosa.

