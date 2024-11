agenzia

Coinvolti Miller, Quartararo e Binder

ROMA, 03 NOV – Bandiera rossa nel gran premio della Malesia, classe MotoGp. Una brutta caduta subito dopo il via ha coinvolto alcuni piloti ed ha costretto all’interruzione per garantire i soccorsi. Nell’incidente in curva 2 sono stati coinvolti Jack Mille, Fabio Quartararo e Brad Binder.

