MotoGp: Malesia; Martin, “bene ma ora serve concentrazione”

agenzia

Lo spagnolo della Pramac, "Le mie preghiere vanno ai valenciani"

ROMA, 02 NOV – “Un weekend fantastico finora. Appena ho visto Pecco (Bagnaia, ndr) schiantarsi, ho controllato il gap. Marc stava prendendo il volo e quindi dovevo essere molto preciso e concentrato. E’stato fondamentale non fare un errore oggi. E domani sarà simile, quindi testa giù”. Jorge Martin commenta così la vittoria della gara Sprint nel Gp della Malesia che gli offre la possibilità di aggiudicarsi il mondiale MotoGp già questo weekend. Lo spagnolo, però, non dimentica la tragedia di Valencia: “In questo momento tutte le mie preghiere sono per Valencia e la gente a casa”, ha aggiunto il 26enne pilota della Pramac Ducati,

