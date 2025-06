MotoGP: Marc Marquez “Aragon mi piace, qui ho vinto tanto”

agenzia

Il leader del mondiale: "Adatto al mio modo di guidare"

ROMA, 04 GIU – “Arriviamo al MotorLand dopo due weekend solidi dove non abbiamo vinto, ma siamo stati capaci di gestire situazioni e imprevisti nel migliore dei modi conquistando punti importantissimi per la classifica”. Marc Marquez riassume così le gare di Le Mans e Silverstone che hanno preceduto il GP di Aragón. “E’ un tracciato che mi piace, che ben si adatta alle mie caratteristiche di guida e con tante curve a sinistra – sottolinea il leader del mondiale MotoGP, pilota della Ducati ufficiale -. Ho vinto molto qui e sono sempre stato competitivo. Affronteremo al massimo il weekend e lavoreremo sodo nel test di lunedì per prepararci al meglio ai GP che verranno”.

