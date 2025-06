Motogp: Marc Marquez cade, ma è miglior tempo nelle libere Assen

agenzia

Lo spagnolo davanti a Vinales e Bezzecchi, quarto Bagnaia

ROMA, 27 GIU – Marc Marquez protagonista anche ad Assen. Le prime prove libere del gp d’Olanda sono all’insegna del pilota spagnolo della Ducati che nonostante una caduta ala curva 15 si è rimesso in sella con il gomito dolorante e ha siglato il miglior tempo di 1’32”216, davanti alla KTM di Vinales e all’Aprilia di Bezzecchi. Ai piedi del podio virtuale Pecco Bagnaia, quarto. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche.

