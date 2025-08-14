MotoGp: Marc Marquez, con la Ducati spero di vincere in Austria

agenzia

Il Mondiale riparte dallo Spielberg, finora tabù per il campione

ROMA, 14 AGO – “Il mio obiettivo principale è ripartire nel modo migliore, con la stessa inerzia delle ultime gare. Qui contro le Ducati ho perso tre o quattro volte, ora sopra ci sono io e proverò a ottenere la prima vittoria su questo circuito”. Lo ha detto Marc Marquez nella conferenza piloti allo Spielberg, sede del Gran premio d’Austria che segna la ripartenza del motomondiale dopo la pausa. “Questa è una bella pista per i duelli, quindi vedremo come andrà, anche se in passato le condizioni erano migliori, perchè adesso con l’aerodinamica e l’elettronica è più difficile seguire chi sta davanti”, ha affermato il leader del Mondiale, che si presenta in Austria con 120 punti di vantaggio sul secondo in classifica, il fratello Alex. “Solo io posso perdere questo campionato – ha ammesso -, ma dovrò controllare alcune situazioni, non puoi essere sempre il più veloce in tutte le gare. Ma la mentalità sarà la stessa, proverò a dare il massimo ogni volta”. Al traguardo delle cento vittorie manca poco e il campione spagnolo ha confermato di accarezzare l’idea, “senza essere ossessionato” ma “alla fine sono i campionati le vittorie più importanti. Non posso commettere l’errore di voler vincere ogni gara”.

