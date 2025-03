MotoGP: Marc Marquez “contento della vittoria, non euforico”

agenzia

La gara lunga di domani "é l'appuntamento più importante"

ROMA, 01 MAR – “Il primo pensiero dopo il traguardo è stato per un sabato perfetto per iniziare questa avventura con la Ducati ufficiale, dalla pole alla vittoria della sprint. Sono contento, non euforico, perché domani c’é l’appuntamento più importante”. Marc Marquez, a Sky Sport, ha raccontato così il primo successo stagionale, che lo ha riportato in testa alla classfica del mondiale MotoGP dopo 93 weekend di assenza. “Cambiare la gomma anteriore? Non credo, non mi piace il feeling negli ultimi giri. Per la hard al posteriore vedremo” ha aggiunto. Nella sprint di oggi “si é visto che Pecco é comunque fortissimo, ed anche Alex (Marquez, ndr). Sarà un mondiale molto lungo. In Malesia ho capito che anche il modello 2025 aveva velocità” ha concluso Marquez.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA