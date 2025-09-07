MotoGp: Marc Marquez “contento per la Ducati, per Alex e per me”

agenzia

Il vincitore "ottimo passo, mi sentivo pronto a vincere"

ROMA, 07 SET – “Ho fatto il massimo ma oggi Alex era davvero veloce. Nei primi giri sono riuscito a spingere bene e ho fatto quel che volevo, poi le cose sono cambiate e all’ultimo giro ero al limite, non volevo cadere. Va bene così. Sono contento per la Ducati, per Alex e per me”. Così, sorridente, Marc Marquez commenta il suo secondo posto nel Gp della Catalunya. Lo spagnolo in classifica ha 182 punti di vantaggio sul fratello e 250 su Francesco Bagnaia. “Oggi mi sentivo pronto e mi sono detto, bisogna farcela, ma se non va alla peggio arrivo secondo. Comunque avevo un ottimo passo e alla fine ci sono riuscito. Sono veramente contento”, le parole del vincitore, molto festeggiato insieme a Marc dal pubblico di casa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA