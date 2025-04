MotoGp: Marc Marquez, “Qatar pista difficile per me, vedremo”

agenzia

Alex: "sono altri a dover rincorrere, io darò il massimo"

ROMA, 10 APR – “Questa è una pista difficile, qui lo storico dice che Alex e Pecco sono più forti di me. Vedremo cosa accadrà, siamo pronti a lavorare”. Lo ha detto Marc Marquez nella conferenza stampa in vista del Gp del Qatar, quarta prova del Mondiale MotoGp. Parlando poi della caduta nell’ultimo Gp, ad Austin, che gli ha impedito di vincere la terza gara consecutiva, lo spagnolo ha risposto: “Sono le corse, la cosa positiva è che sono caduto perché ero in testa con margine e mi sono rilassato – ha affermato -. So cosa è successo e comunque questo errore non ha pregiudicato nulla a livello di Mondiale, siamo sempre nelle prime posizioni”. Il leader della classifica, al momento, è suo fratello, Alex Marquez. “Sarà un weekend come gli altri, dobbiamo cercare di essere più rilassati, sono gli altri che devono recuperare punti su di noi – ha detto in proposito il portacolori della Ducati Gresini -. Per il team è una sorta di regalo il primo posto mondiale, dobbiamo continuare così. Siamo in forma, anche se ad Austin in gara non mi sono sentito benissimo. Non dobbiamo fare errori e cercare di completare tutte le gare. Finora abbiamo fatto un grande lavoro”. “Questa è una buona pista per me – ha proseguito lo spagnolo – ma dobbiamo fare le cose step by step per arrivare in forma domenica e daremo tutto per conquistare il massimo possibile di punti”

