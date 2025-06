MotoGp: Marc Marquez, spero di fare bene anche domani

agenzia

Alex "ho provato ad allungare". Aldeguer "bel podio a casa mia"

ROMA, 07 GIU – Marc Marquez è sempre più leader incontrastato del mondiale MotoGp. Ad Aragon ha conquistato la settima vittoria in Sprint su otto gare. “Ho avuto un problema alla partenza ma sono riuscito a gestire – spiega lo spagnolo della Ducati ufficiale -. La mia idea era mettermi in testa all’inizio e andare fino al traguardo. Speriamo di mantenere quanto fatto di bene anche domani”, ha detto lo spagnolo dopo la gara. Soddisfatto del secondo posto il fratello Alex con la Ducati del team Gresini: “Ho visto che la partenza di Marc non è stata abbastanza buona ed ho provato ad allungare. Ho spinto per prendere vantaggio ma ho visto che Marc era vicino – ha detto -. Sono contento anche per le informazioni che ci saranno utili per la gara di domani. Cercheremo di stare vicini a Marc ma sarà difficile”. Sorridente Fermin Aldeguer per il podio conquistato nella pista di casa. “Lottiamo per migliorare, non avevamo nulla da perdere così ho scelto la gomma media ed è andata bene. Saliamo sul podio davanti al pubblico spagnolo, è bellissimo”, ha detto l’altro pilota del team Ducati-Gresini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA