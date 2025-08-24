MotoGp: Marc Marquez vince anche in Ungheria

Gare

Sul podio anche Acosta e Bezzecchi, quarto Martin e nono Bagnaia

Ancora una vittoria per Marc Marquez che fa suo anche il gran premio dell’Ungheria sul circuito del Balaton Park. Sul podio anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, quarto Jorge Martin. Nono posto per Francesco Bagnaia.

«Nella prima curva ho lasciato i freni per evitare di andare al contatto con Bezzecchi, poi me lo sono ritrovato davanti in curva 2 e abbiamo rischiato di cadere. La mia gara è cambiata ma sono stato paziente nei primi giri e quando la soft ha iniziato a calare ho pensato ad attaccare e sono riuscito a mettere insieme un ottimo passo e a risalire giro dopo giro”: così Marc Marquez ha commentato la sua vittoria nel gp d’Ungheria.Lo spagnolo della Ducati al Balaton park ha conquistato la settima doppietta stagionare Sprint-Gp e incrementato ulteriormente il suo vantaggio in classifica: ha 455 punti ben 175 in più del fratello Alex che ne ha 280, terzo Bagnaia con 228 punti.«Non vorrei svegliarmi, non mi sembra normale, vincere 14 gare di fila, contando le sprint. È un sogno – ha aggiunto – Vincere così tanto mi rende felice, specie per il feeling con la moto che è molto buono. Sono consapevole però che non sia normale vincere così: arriveranno delle piste dove gli altri mi batteranno, ma per ora siamo contenti».

