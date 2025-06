agenzia

Al Mugello spagnolo precede il fratello Alex e Di Giannantonio

ROMA, 22 GIU – Marc Marquez su Ducati ha vinto il gran premio d’Italia, sul circuito del Mugello. Secondo posto per il fratello Alex (Ducati Team Gresini), terzo posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46). Quarto posto per Francesco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale.

