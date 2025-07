MotoGp: Marc Marquez vince in Germania, 2o Alex, 3o Bagnaia

Gare

Podio tutto Ducati. Marco Bezzecchi cade mentre era secondo

Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gp di Germania, classe MotoGp, sul circuito del Sachsenring. Secondo il fratello Alex con la Ducati del team Gresini; terzo Pecco Bagnaia autore di una rimonta dal decimo posto in griglia con l’altra Ducati ufficiale. Occasione persa per Marco Bezzecchi con l’Aprilia che è scivolato ed uscito fuori pista mentre era in seconda posizione.

