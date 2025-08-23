MotoGp: Marc Marquez vince la Sprint del Gp d’Ungheria

agenzia

Secondo e terzo Di Giannantonio e Morbidelli, 13mo Bagnaia

ROMA, 23 AGO – Marc Marquez con la Ducati ufficiale ha vinto la gara Sprint del Gran Premio d’Ungheria di MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto le Ducati Vr di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Quarto un altro italiano: Luca Marini con la Honda ha preceduto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Joan Mir (Honda). Settimo Marco Bezzecchi con l’Aprilia davanti ad Alex Marquez. Soltanto 13mo Pecco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale.

