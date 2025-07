MotoGp: Marc Marquez, vincere al Sachsenring è speciale

agenzia

Bagnaia terzo si consola "Gara dura. Ora pensiamo già a Brno"

ROMA, 13 LUG – “Tornare a vincere qui è speciale. Mi sono sentito ben fin dalla partenza e la fiducia era alta perché venivo da tre vittorie consecutive”. Marc Marquez non nasconde l’entusiasmo al termine del Gran Premio di Germania ma mantiene la guardia alta. “Ora – aggiunge – possiamo dire che abbiamo concluso metà stagione, ne manca un’altra metà. Dobbiamo continuare ad essere molto concentrati Soddisfazione anche nelle parole di Pecco Bagnaia che conquista il podio al termine di un weekend iniziato con un dodicesimo posto nella Sprint del sabato e l’undicesimo tempo in qualifica. “È stata una gara molto dura – spiega -. Anche se le condizioni era migliori rispetto all’anno scorso, era complicato in curva 1, dove non era semplice entrare nel modo giusto. Siamo riusciti a concludere in terza posizione: quest’anno non importa se inizio davanti o dietro, finisco sempre tra i primi tre. Dobbiamo mantenere degli aspetti positivi per Brno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA