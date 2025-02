MotoGp: Marini svela la nuova Honda, “Siamo cresciuti molto”

agenzia

A Giacarta presentata la moto 2025, più rosso e nuovo sponsor

ROMA, 01 FEB – Tanto rosso ed il ritorno di Castrol come sponsor principale. Honda Hrc ha presentato a Giacarta, in Indonesia, le due moto che prenderanno il via al prossimo mondiale di MotoGp. Presenti i due piloti Luca Marini e Joan Mir. “Dalla stagione 2024 abbiamo imparato molto, siamo riusciti a terminarla in modo migliore e continuare a migliorare è ancora una volta l’obiettivo per questa stagione 2025”, ha detto Marini. “So quanto tutti in questo progetto stanno lavorando duramente e sono determinato a continuare a dare il mio massimo per aiutare. Già l’anno scorso abbiamo visto i progressi compiuti e sono sicuro che faremo lo stesso anche quest’anno in questi bellissimi colori”, ha aggiunto l’italiano. La casa giapponese farà il debutto 2025 sulla pista di Sepang, in Malesia, per i MotoGPtest stagionali il 5 febbraio. Test fondamentali per verificare lo sviluppo delle moto ed, eventualmente, intervenire prima del debutto Mendiale. Prima gara del Motomondiale 2025 il 2 marzo per il Gp di Thailandia.

