MotoGp: Marquez “finalmente una vittoria qui, sono superfelice”

agenzia

Lo spagnolo, la moto rossa ha funzionato alla grande

ROMA, 17 AGO – “Finalmente sono riuscito ad ottenere una vittoria qui in Austria, sono davvero superfelice. L’avevo detto in settimana che potevo provarci, questa volta, ed è andata così. La moto rossa ha funzionato alla grande”. Lo ha detto Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport dopo il successo al Red Bull Ring. “All’inizio Bezzecchi era forte, ma ho aspettato e l’ho superato – ha proseguito il leader del mondiale -. Ma non ci si può mai distrarre, infatti è arrivato molto veloce Aldeguer. Alla fine, comunque, è andato tutto bene. Ora vedremo la prossima gara, ma intanto godiamoci questa”. Marquez dopo lo Spielberg si presenterà il prossimo fine settimana, in Ungheria, con 142 punti di vantaggio sul fratello Alex e ben 197 su Bagnaia.

