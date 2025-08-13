MotoGP: Marquez “ho staccato un po’, sono pronto a ripartire”

agenzia

Mondiale riprende in Austria, Bagnaia: pista "molto favorevole"

ROMA, 13 AGO – “Non vedo l’ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po’, mi sono riposato e sono pronto a ripartire”. Parola di Marc Marquez, leader del mondiale MotoGP che, dopo la pausa estiva, riparte con la tappa in Austria. Su un tracciato, il Red Bull Ring, che “non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni – riconosce il pilota Ducati -, ma tantissimi duelli fino all’ultima curva, all’ultimo metro prima della bandiera a scacchi. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione”. Il tracciato tra le montagne della Stiria é invece “sempre stata molto favorevole” a Francesco Bagnaia, che vi ha vinto nelle ultime tre stagioni. “Sono contento di tornare in pista qui e di ricominciare questa seconda parte della stagione – assicura il terzo pilota della classifica iridata -. Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari. Non vedo l’ora di ripartire”.

