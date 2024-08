MotoGp: Martin ‘ad Aragon non ho mai vinto, voglio rifarmi’

agenzia

Marquez "qui sono stato forte, spero di lottare per il podio"

ROMA, 29 AGO – “Mi sento forte in questo periodo, ho il potenziale per vincere. Bagnaia in Austria era a un livello pazzesco, qui sarà complicato. Gli altri tre hanno vinto ad Aragon in MotoGP, io ancora no. Spero di mettere una pezza a questa mancanza”. Così il pilota della Ducati Pramac Jorge Martin nella conferenza stampa in vista del Gp di Aragon, parla della sfida con Francesco Bagnaia, suo diretto rivale per il mondiale, e degli altri due pretendenti al podio, Enea Bastianini e Marc Marquez. “Pecco è a un livello eccezionale, ha migliorato ancora alcune cose che io non sono riuscito a mettere a punto. Ma spero di giocarmela”, prosegue lo spagnolo, che dovrà guardarsi anche da Bastianini, tornato molto competitivo con la Ducati Lenovo, ma in lizza vuole entrare anche Marquez: “Arriviamo su un circuito che mi piace e su cui sono stato forte in passato, ma oggi è il presente. Se partendo dalle libere 1 vedremo di avere una buona base, forse riusciremo a essere vicini. Il mio obiettivo, qui e altrove, è lottare sempre per il podio e, se riusciamo, qualche volta per la vittoria”.

