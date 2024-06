MotoGp: Martin, ‘Bagnaia favorito per la vittoria al Mugello’

agenzia

Lo spagnolo: 'Io compagno di Pecco prossimo anno? Speculazioni'

SCARPERIA (FIRENZE), 30 MAG – “Voglio migliorare il risultato dello scorso weekend, il Mugello è la gara di casa del mio team e dalla Ducati. Qui lo scorso anno sono arrivato secondo e quindi spero di potermi avvicinare ancora di più a Pecco Bagnaia (Ducati) che però per me rimane il favorito”. Jorge Martin (Ducati – Prima Pramac) ha voluto indicare chi secondo lui sarà il pilota da battere per la vittoria del gran premio d’Italia di Motogp che si correrà sulla pista toscana di Scarperia (Firenze) questo weekend. Ma la mente va inevitabilmente anche all’annuncio, atteso a giorni, di chi sarà il prossimo anno il compagno di squadra di Bagnaia. E sulle voci che vorrebbero proprio Martin al fianco del torinese lo spagnolo smorza: “I media e la stampa si nutrono sempre di speculazioni e bisogna accettare questo tipo di voci anche se non ci sono informazioni concrete – le parole di Martin – Il mio lavoro è guidare e correre e mi concentrerò al 100% solo su questo. Poi lunedì o martedì ci sarà tempo per parlare e vedremo cosa accadrà”.

