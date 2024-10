MotoGp: Martin “gara difficile, ho preferito tenere 2/o posto”

agenzia

Spagnolo "ho corso dei rischi e non riuscivo a riprendere Pecco"

ROMA, 27 OTT – “Ho avuto grosse grosse difficoltà oggi, c’era davvero poca aderenza e in qualche punto ho davvero rischiato di cadere, come successo a Marc Marquez. Quando Bagnaia è scappato ho cercato di recuperare ho cercato di recuperare, ma poi ho visto che non era cosa e ho pensato di portar a casa il secondo posto, cercando di controllare quelli dietro”. Così Jorge Martin commenta a caldo il secondo posto nel Gp della Thailandia. “Forse non tanti capiscono quanto veloce si va in queste condizioni difficili ma spesso siamo davvero al limite”, aggiunge lo spagnolo in merito alla pista bagnata che ha causato molte cadute. Martin in classifica ha 453 punti, +17 su Francesco Bagnaia (436), e in teoria gli basterebbe arrivare sempre secondo nei prossimi due weekend, in Malesia domenica prossima e poi il finale a Valencia, per vincere il Mondiale.

