MotoGP: Martin supera il test medico, sarà in pista a Brno

A Misano il pilota dell'Aprilia ha percorso 64 giri

ROMA, 09 LUG – Jorge Martin sarà a Brno per partecipare al GP di Cechia (18-20 luglio, 12ma prova del mondiale MotoGP), dopo aver passato la revisione medica ufficiale al termine della giornata di test sostenuta a Misano. Lo ha reso noto l’Aprilia. A tre mesi dall’ultimo infortunio, il campione del mondo ha completato 64 giri in totale (29 al mattino, 35 al pomeriggio) alla guida della RS-GP25, con esito positivo. “Dopo aver subito più di 20 fratture, poter tornare in moto mi rende felice e il piano è di tornare a Brno. Spero di potermi allenare normalmente questa settimana, migliorare la mia moto e la mia forma fisica” ha commentato Martin.

