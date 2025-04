MotoGP: Martin torna in sella, c’é l’ultimo ok dei medici

agenzia

Campione del mondo pronto per le libere con l'Aprilia in Qatar

ROMA, 10 APR – Jorge Martin é stato dichiarato “fit to race”. Il campione del mondo MotoGP ha ottenuto anche l’ultimo via libera dai medici sul circuito di Lusail, in Qatar, e domani sarà dunque in sella alla sua Aprilia dalle prove libere del quarto GP della stagione. Martin ha saltato i primi tre appuntamenti a causa di una caduta in allenamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA