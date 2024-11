MotoGP: Miller, “sono stato fortunato a uscirne vivo”

agenzia

L'australiano ha provato a ripartire ma non era in condizione

ROMA, 04 NOV – Jack Miller ha affidato ai social parole rassicuranti sulla propria salute, dopo il brutto incidente che lo ha coinvolto alla partenza del GP in Malesia. “Sono stato fortunato a uscirne vivo… Grazie a tutti per i messaggi d’affetto” ha scritto l’australiano della KTM in un messaggio su Instagram. “E’ stato un duro monito sui rischi che i nostri piloti affrontano ogni volta che si schierano sulla griglia di partenza”, ha affermato KTM in una nota. “Brad ha provato a fare la seconda partenza, ma il dolore alla spalla gli ha impedito di partire in sicurezza,” ha detto il direttore di gara del team, Francesco Guidotti. La carambola che ha coinvolto Miller poteva avere conseguenza drammatiche anche per il suo compagno di squadra, il sudafricano Brad Binder e per Fabio Quartararo (Yamaha). Caduti alla seconda curva del primo giro, i tre piloti sono entrati in contatto fra loro ed il casco di Miller ha colpito la parte posteriore della moto di Quartararo.

