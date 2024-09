MotoGp: Misano; Bagnaia ‘Marc troppo in forma per poter vincere’

agenzia

'Riuscire a recuperare 20 punti è sicuramente molto positivo'

ROMA, 08 SET – “Sicuramente è andata meglio di ieri, quando c’era la possibilità di vincere e non l’ho colta. Oggi era impossibile fare più di 2°. Marc era troppo in forma per poter provare a vincere da parte mia”. Francesco Bagnaia sintetizza così la gara Misano sulla sua Ducati che gli ha consentito di ridurre a 7 punti il distacco dal leader del Mondiale Jorge Martin: “Magari la prossima volta sarò in piene condizioni fisiche e potrò avere una possibilità, ma Marc in queste condizioni è sicuramente molto forte. Ci riproveremo – ha concluso il campione del mondo – la prossima volta, ma senza la pioggia il vantaggio che stavo prendendo era diverso, ed essere riuscito a recuperare 20 punti è sicuramente molto positivo”.

