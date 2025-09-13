MotoGp: Misano; Bezzecchi su Aprilia vince la gara sprint

agenzia

Marc Marquez cade, sul podio il fratello Alex e Di Giannantonio

ROMA, 13 SET – Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Il pilota italiano ha preceduto Alex Marquez su Ducati del team Gresini, secondo, e Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46, terzo. Il leader del Mondiale Marc Marquez scivola al settimo giro mentre era al comando con la sua Ducati ufficiale. Chiude tredicesima l’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA