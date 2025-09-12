MotoGp: Misano; Morbidelli davanti in libere 1, 5/o Marc Marquez

agenzia

Undicesima l'altra Ducati ufficiale di Bagnaia

ROMA, 12 SET – Prime prove libere a Misano in vista del Gran Premio della MotoGp nel segno dell’Italia. Nonostante una penalità che l’ha costretto a saltare i primi 10′ delle prime prove libere Franco Morbidelli ha chiuso davanti a tutti col miglior tempo in 1:31.342. Anche una caduta per il pilota italiano del team Vr46 nel finale, ma senza conseguenze. Secondo Quartararo e terzo Di Giannantonio, poi i fratelli Marquez con Alex davanti a Marc. Undicesima l’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, in crescita rispetto a Barcellona. Debutto anche per la Yamaha col motore V4: Augusto Fernandez ha chiuso in 21^ posizione. Alle 15 le Pre-qualifiche

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA