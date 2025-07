MotoGp: Morbidelli dolorante, rinuncia a Gp Repubblica Ceca

agenzia

Pilota VR46 continua fisioterapia, sarà comunque a Brno col team

ROMA, 16 LUG – Il pilota del team Ducati VR46 Franco Morbidelli non parteciperà al Gp della Repubblica Ceca, i programma questo fine settimana a Brno. Lo ha reso noto la sua squadra, spiegando che Morbidelli prova ancora dolore per la lesione alla spalla sinistra causata dalla caduta nella Sprint al Sachsenring. Dopo un’ultima visita medica svolta lunedì in Italia e un piano di riabilitazione e fisioterapia nelle ultime 48 ore, si è deciso che il pilota si concentrerà sul recupero della spalla sinistra. Morbidelli sarà comunque presente in circuito per lavorare con il team, continuando con il piano di fisioterapia. “È sempre difficile prendere una decisione come questa, ma, dopo una caduta importante come quella del Sachsenring e in questo momento del campionato prima della pausa estiva, non ha senso prendere questo rischio perché il dolore è ancora persistente – le parole di Morbidelli -. Non è un momento facile, ma ho ricevuto tanto supporto da parte del team e di tutti i fan che non vedo l’ora di vedermi recuperato. Sarò a Brno perché voglio continuare a lavorare col mio staff e perché il team mi dà la possibilità di continuare in circuito tutto il piano di fisioterapia per ritornare in pista a Austria il più ricuperato possibile.” In pista scenderà invece Fabio Di Giannantonio che, sottolinea il team “punta a confermare le ottime sensazioni in sella alla Desmosedici GP nonostante la caduta di domenica al Sachsenring”.

