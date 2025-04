MotoGp: Morbidelli leader nelle pre qualifiche in Qatar

agenzia

Il pilota del team VR46 precede nei tempi Bagnaia e Marc Marquez

ROMA, 11 APR – Franco Morbidelli ha ottenuto il miglior tempo nelle pre qualifiche del Gp del Qatar, classe MotoGP. All’ultimo tentativo, il pilota del team VR46, in 1’50”830, ha strappato la posizione a Francesco Bagnaia, che si è tenuto dietro il compagno di scuderia alla Ducati Lenovo, Marc Marquez, e l’altra Desmosedici Vr46 condotta da Fabio Di Giannantonio. Quinto tempo per Alex Marquez, attuale leader del mondiale, con la Ducati Gresini e sesto per Fabio Quartararo con la Yamaha. Nella terza fila virtuale si sono piazzati anche Pedro Acosta e Maverick Vinales (Ktm) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), mentre Johann Zarco con la Honda si è preso l’ultimo posto per evitare domani la Q1. Molta fatica anche sotto i riflettori per Jorge Martin, che ha portato la sua Aprilia in 20/a posizione, come aveva fatto nella prima sessione.

