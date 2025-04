Motogp: ok dai medici, Martin ‘correro’ in Qatar’

agenzia

Campione del mondo aveva saltato i primi tre Gp

ROMA, 08 APR – Jorge Martin torna in pista. Il campione del mondo, fermo da inizio stagione per un incidente, ha ricevuto l’ok dei medici e comincera’ la sua stagione su Aprilia dalla quarta gara del Mondiale 2025, in Qatar nel fine settimana. Ad annunciarlo e’ l’Aprilia, con un post social: “Martin ha avuto l’ok finale dal controllo medico e correra’ il Gp del Qatar”. In un video, e’ lo stesso Martin che telefona a un amico e dice: “Sono andato dal medico, sembra che mi abbiano dato l’ok per andare in Qatar”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA