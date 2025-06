MotoGp: Olanda; a fuoco moto Ogura, prove interrotte e riprese

agenzia

Il pilota sta bene. Immagini spettacolari e pista sporca

ROMA, 27 GIU – Sessione delle prove qualifica interrotta per alcuni minuti al Gran Premio d’Olanda di MotoGp: i giudici di gara hanno esposto la bandiera rossa a 31 minuti dalla fine per permettere agli organizzatori di ripulire la pista dopo che la RS-GP di Ai Ogura ha preso fuoco uscendo fuori dal tracciato. Il pilota sta bene ma la pista è diventata sporca e pericolosa per gli altri piloti. Dopo le operazioni di pulizia la gara è ripresa.

