ROMA, 28 GIU – Fabio Quartararo (Yamaha) ha conquistato la pole position del gran premio di Olanda sul circuito di Assen. Secondo tempo per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, terzo tempo per Alex Marquez. In seconda fila partiranno Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Per Quartararo si tratta della quarta pole stagionale. Alle 15 è in programma la Sprint race.

