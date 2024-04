MotoGp: Portogallo; Bagnaia ‘qui il pilota fa la differenza’

agenzia

Il campione del mondo: 'E' una buona pista per fare dei duelli'

ROMA, 21 MAR – “E’ una buona pista per fare dei duelli. I sorpassi non sono mai semplici, ma questa pista va bene per i sorpassi”. Parola del campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio del Portogallo classe MotoGp. “In questa pista – aggiunge il torinese – il pilota fa la differenza: le curve sono quasi tutte veloci, ce ne sono solo 2-3 lente. Il pilota può fare più la differenza col suo feeling ed è sicuramente una delle più difficili”

