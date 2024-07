MotoGp: prequalifiche Germania, Vinales primo e Bagnaia 5/o

agenzia

Molte cadute. Marquez in forse per domani. Espargaro si ritira

ROMA, 05 LUG – E’ di Maverick Vinales sull’Aprilia il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania classe MotoGp che selezionano i primi 10 piloti ad accedere al Q2. Secondo tempo per Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quinto per Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Terzo Miguel Oliveira (Aprilia Racing) davanti a Alex Marquez (Gresini Ducati). Sesto tempo per Enea Bastianini (Ducati ufficiale), seguito nell’ordine da Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati), Pedro Acosta (Red Bull GasGas), Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) e Brad Binder (Red Bull Ktm). Fuori dai primi 10 Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: lo spagnolo era tra i primi ma a causa di una caduta ha dovuto rinunciare a proseguire le prove. Dai primi accertamenti sono esclusi infortuni gravi ma domani dovrà disputare le Q1 di qualifica. Invece non partefiperà certamente Aleix Espargaro con l’Aprilia: il pilota ha dolore ad una mano e non riesce a gareggiare. La sessione di prequalifiche è stata ferma per qualche minuto a causa di una bandiera rossa dopo una caduta di Di Giannantonio (nessun infortunio).

