MotoGP: Qatar, Marc Marquez il più veloce delle prime libere

agenzia

Davanti a Di Giannantonio e Bagnaia, per Martin 20/o tempo

ROMA, 11 APR – Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prime libere del GP del Qatar, classe MotoGP. Il pilota della Ducati ufficiale in 1’52″288 ha preceduto altre due moto di Borgo Panigale: quelle di Fabio Di Giannantonio (+0.513) e Francesco Bagnaia (+0.583). Alex Marquez ha ottenuto il quarto tempo. Jorge Martin, al rientro dopo una lunga assenza per infortunio, ha portato la sua Aprilia in 20/a posizione, staccato dal primo di 1″824.

