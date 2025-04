MotoGP: Qatar, Marc Marquez in pole position

agenzia

In prima fila anche Alex Marquez e Fabio Quartararo

ROMA, 12 APR – Marc Marquez ha ottenuto la pole del GP del Qatar della classe MotoGP con il tempo di 1’50″499. Per lo spagnolo della Ducati é la 70ma pole nella classe regina, la quarta in altrettanti Gran Premi della stagione in corso. In prima fila partiranno anche il fratello Alex Marquez (Ducati) ed il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Solo 11mo sulla griglia Francesco Bagnaia, attardato da una caduta durante la Q2.

