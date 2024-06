MotoGP: si riparte dall’Olanda con Bagnaia favorito

agenzia

"Assen tatuata sul braccio, è una delle mie piste preferite"

ROMA, 26 GIU – Dopo la vittoria al Mugello e tre settimane di pausa “si torna a fare sul serio e sono contento di riprendere la stagione da Assen, una delle mie piste preferite che ho anche tatuato sul braccio”. Così Francesco Bagnaia, che sulla pista olandese ha trionfato nelle ultime due edizioni (2022 e 2023), saluta il riaccendersi dei motori. Il campione del Mondo in carica, attualmente secondo nel mondiale della classe regina ad appena 18 punti da Jorge Martin, arriva quindi da grande favorito alla Cattedrale della Velocità. “Negli ultimi GP siamo riusciti a lavorare bene e il mio feeling con la Desmosedici è stato ottimo; arrivo da due vittorie consecutive, tre se contiamo anche la Sprint del Mugello, perciò, sicuramente ci sono i presupposti per continuare a fare bene – sottolinea Bagnaia – Speriamo il meteo sia buono e ci permetta di lavorare con costanza fin dal primo turno del venerdì ma, in ogni caso, sono pronto ad affrontare il fine settimana con qualsiasi condizione”. Il tracciato di Assen è presente in calendario fin dal 1949, anno in cui si disputò la stagione inaugurale del Mondiale che quest’anno compie 75 anni.

