MotoGP: Silverstone, Marc Marquez “alla ricerca di conferme”

ROMA, 21 MAG – “Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto. Torniamo ai box per ritrovare le stesse sensazioni sul materiale che abbiamo provato al test di Jerez e continuiamo a lavorare sodo per essere competitivi in entrambe le gare”. Così Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), leader del Mondiale MotoGP, in avvicinamento all’appuntamento di Silverstone.

