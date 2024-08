MotoGp: Silverstone; Martin, ‘Le cadute? Cercherò di migliorare’

agenzia

'Non deve essere ossessione. In Germania ero il più forte'

ROMA, 01 AGO – “E’ stato ottimo fermarmi, anche se non ho staccato totalmente con gli allenamenti. Non volevo perdere il mio stato di forma. Ho cercato di ripensare all’ultima caduta al Sachsenring, abbiamo perso opportunità ma cerchiamo di guardare avanti”: così lo spagnolo Jorge Martin nella conferenza stampa piloti che apre il fine settimana del gran premio di Silversone di motociclismo dopo la pausa. “Se cambierò strategia? No, quando cadi cerchi di analizzare e capire perché – ha aggiunto – E’ successo, ma in Germania ero il più forte. Devo mantenere la stessa mentalità, cercando di essere aggressivo. Cadute? Cercherò di migliorare, ma non voglio diventi un’ossessione. E’ il mio modo di guidare e mi ha portato fino a qui”.

