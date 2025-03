MotoGP: Thailandia, Marc Marquez “un sabato perfetto”

agenzia

Bagnaia: "Ho avuto tante difficoltà all'ingresso delle curve"

ROMA, 01 MAR – In Thailandi Marc Marquez ha vissuto “un sabato perfetto. Sono stato subito costante ed ho cercato di gestire il distacco”. Lo spagnolo, da questa stagione pilota della Ducati ufficiale, ha commentato così la vittoria nella prima sprint dell’anno, in Thailandia. “Domani sarà ancora più importante, cercherò di lottare per la vittoria e salire senz’altro sul podio” ha aggiunto. “Marc ha spinto tantissimo fin dal primo giro e sono felicissimo del second posto, era il mio obiettivo” le parole del fratello Alex, secondo con la Ducati del team Gresini. “Dobbiamo lavorare perché ho avuto tante difficoltà all’ingresso delle curve – ha ammesso Francesco Bagnaia, terzo sulla seconda GP-25 ufficiale, partito con la hard all’anteriore, al contrario dei primi due che avevano scelto un gomma soft – Ho provato a spingere ma quando ho capito che rischiavo tanto mi sono accontentato”.

