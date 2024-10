MotoGp: torna Iannone, corre in Malesia con il VR46 Team

agenzia

Sostuirà Di Giannantonio volato a Roma per operarsi alla spalla

ROMA, 28 OTT – Andrea Iannone sostituirà, in sella alla Ducati del VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio nel Gran Premio della Malesia classe MotoGp che si corre questo fine settimana al Sepang International Circuit. Una scelta dettata della positiva prima stagione in WorldSBK e dall’ottimo rapporto di Iannone con Valentino Rossi, tutta la squadra di Tavullia e la casa di Borgo Panigale. Una vittoria in MotoGP nel 2016 con Ducati e 11 podi nella Top class per il pilota numero 29 che ha chiuso la stagione 2024 WorldSBK con 231 punti, ottavo assoluto e una vittoria (Aragon Round ndr). Come annunciato, Fabio Di Giannantonio sta rientrando a Roma dove, in settimana, il professor Alessandro Castagna lo sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra in vista dell’avvio della prossima stagione. “Guidare la moto campione del mondo è emozionante – ha detto Iannone – La MotoGp è la moto più tecnologica e performante, sono onorato che abbiano pensato a me e mi sono sentito di cogliere immediatamente questa opportunità appena mi è stata offerta. La sfida è sicuramente folle, complessa ed importante, non guidando da anni una moto di questa categoria e senza aver fatto i test. Sono entusiasta di poter lavorare con Ducati e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sia per l’altissimo livello sia per l’amicizia che ci lega da anni. Ringrazio Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali e Mauro Grassilli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA